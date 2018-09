A Borore "Incontri e Racconti" per l'Ottobre Letterario

L'associazione Amici del libro di Borore in collaborazione con l'amministrazione comunale organizza per l' Ottobre letterario L'iniziativa INCONTRI E RACCONTI .





Ci saranno quattro autori che per Ottobre presenteranno le loro opere.





Incontri che hanno come obiettivo quello di promuovere la diffusione della cultura nel territorio ma anche e soprattutto fare in modo che l'Autunno spesso considerata stagione apatica non trascini con se in letargo le iniziative che hanno come obiettivo quello di quello di coinvolgere tutti.