Escursione a Sa Stiddiosa!

C'è un luogo nel cuore della Sardegna dove un'antica sorgente incontra un fiume impetuoso, dove l'acqua ha plasmato la roccia ancestrale dandole vita... Sa Stiddiosa!



E' una conformazione rocciosa calcarea caratterizzata da un continuo e generalizzato sgocciolio prodotto dall'acqua di una sorgente soprastante, è quasi del tutto ricoperta di capelvenere.

Si trova lungo il fiume Flumendosa nel territorio della Barbagia di Seulo e con la fine delle piogge si creano delle piscine naturali in cui ci si può fare il bagno!



Vi aspettiamo per vivere con noi una piacevole giornata tra le fresche acque del Flumendosa!



Dettagli attività:

START 07.10.2018 - ore 10.00

END 07.10.2018 - ore 16.00

- Distanza percorso 5 Km circa

- Dislivello positivo 300 metri

- Difficoltà escursionistica: E - (sentiero escursionistico) - non difficile



Informazioni e adesioni: Associazione Culturale Caminos Phone: +39 3913151802 e-mail: info@associazionecaminos.it





ORGANIZZAZIONE

Associazione Caminos

Sito internet: https://www.facebook.com/associazionecaminos/

Email: info@ associazionecaminos .it

Telefoni: 3913151802

