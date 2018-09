La Notte delle Lanterne Galleggianti a Marceddì

200 lanterne galleggianti di carta bianca , decorate con i pensieri e le dediche scritte dal pubblico interessato, verranno accese ed immesse in mare per opera dello staff che si troverà a bordo delle imbarcazioni tradizionali di Marceddì “su ciu” , condotte dai pescatori locali che collaboreranno al buon esito dell’installazione temporanea sull’acqua delle caratteristiche lanterne orientali.





Le lanterne galleggianti fluiranno a pochi metri dalla riva creando un’atmosfera ricca di fascino evocativo.



"La notte delle lanterne galleggianti" si ispira alla cerimonia giapponese di "tōrō nagashi".

Una cerimonia giapponese che consiste nel porre in un corso d'acqua piccole lanterne di carta bianca per commemorare i defunti o portare idealmente un messaggio verso una persona lontana o che non c'è più ma anche per augurare la pace e il bene universale ; tōrō è un sinonimo di lanterna in giapponese, mentre nagashi significa "crociera, flusso acqueo".



Le lanterne saranno precedentemente unite tra di loro da un filo dal significato simbolico, metafora dell’interdipendenza tra tutte le cose secondo la filosofia dell’Asia Orientale.



Il filo avrà anche una funzione pratica in quanto faciliterà il recupero delle lanterne galleggianti, a fine serata, nel rispetto dell’ambiente.



Il pubblico interessato potrà decorare a piacimento con una dedica la propria lanterna galleggiante che dovrà prenotare telefonando al numeno 366-3750001 o scrivendo a info@nelcentro.it ricevendo un tagliando che gli permetterà inoltre di accedere ad un area riservata dove ammirare lo spettacolo in prima fila.



Le lanterne sono messe a disposizione gratuitamente dall’ass.ne Nel Centro 中心 è pertanto ben accetta una donazione libera.



Il 30 settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso il lungomare di Marceddì, via Sardus Pater, ci sarà un’area di accreditamento dove consegnare il tagliando ricevuto con la prenotazione, (sarà possibile anche riceverlo in loco, il giorno della manifestazione secondo la limitata disponibilità di lanterne è pertanto consigliata la prenotazione) si riceverà in questo modo una lanterna che si potrà così personalizzare a proprio piacimento collaborando all’esito della performance artistica auspicata.



L'evento sarà preceduto da un pomeriggio dedicato alle attività del benessere psicofisico che si svolgerà a partire dalle 16:00 nella pineta all'ingresso della Laguna.



Per informazioni scrivere a info@nelcentro.it o chiamare al 366-3750001.





ORGANIZZAZIONE

Comune di Terralba in collaborazione con l'Associazione Nel Centro

Sito internet: http://www.nelcentro.it/la-notte-delle-lanterne-galleggianti/

Email: info@ nelcentro .it

Telefoni: 366-3750001

Download

Tags