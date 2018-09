Trekking degli Antichi Mulini in occasione della Sagra del Pane a Samugheo

"Su Tzichi" a Samugheo

Visita al Castello Medusa e Percorso degli Antichi Mulini ad acqua. Natura, Artigianato, piatti tipici e sapori della tradizione, passeggiata sulle rive del fiume con Visita agli antichi Mulini.



Samugheo, il paese dei sarti artigiani, ci ospiterà per la Sagra de "Su Tzichi" un evento raccolto che coinvolge e lega tutta la sua popolazione.



Potremo conoscere la storia di questa gente, le loro tradizioni e vedere gli artigiani e panettieri che preparano il pane tipico e tessono bellissimi arazzi.



Visiteremo il territorio di Samugheo , zone uniche in Sardegna per bellezza e per tradizioni facendo un salto nel 1700 ai tempi del baratto e dei carri trainati dall'asino che si spostavano da un paese all'altro per portare il grano ai mulini e da qui in tutti paesi intorno, parleremo della vita dei mugnai e della macina del grano con gli antichi mulini a ruota orizzontale e potremo capire e vedere il come astutamente questa gente avesse utilizzato abili tecniche per la creazione di mulini unici nel loro genere, un pezzo di storia della Sardegna e delle nostre genti.





Chi vorrà potrà trattenersi sulle rive del fiume nei pressi de Su Ponte Ecciu per pranzare col suono dell'acqua che scorre e il cinguettio degli uccelli, o spostarsi in paese per partecipare allo "spuntino" il pranzo a base di piatti titpici.



Prenotazione e info ai numeri 0783 1930040 - 392 2832997 mail: ixaset@gmail.com Guida AIGAE SA434 / RAS 763 Luca Selis



Incontro ore 8:30 a Samugheo



Costi di partecipazione 20 E a persona più 15 E per pranzo tipico con : pane untu cun sumene, culurgiones, gnocchetti, sumene, vitella arrosto, farrighingiada, formaggio e vino rosso. Minitrekking sulle rive del fiume con visita degli Antichi Mulini (ingresso al Mulino Fais con offerta libera i cui soldi verranno devoluti per la ristrutturazione dello stesso).



Chi preferisce potrà mangiare sulle rive del fiume col rumore dell'acqua che scorre. Caratteristiche percorso: Il percorso è facile Turistico (T classificazione regolamento CAI) se pur con un certo dislivello circa massimo di 100 m per ogni località che andremo a visitare.



Il trekking avrà una lunghezza complessiva di 5,5 km complessivi.



Visiteremo il Castello Medusa con fantastico panorama sui fiumi



Ci sposteremo poi più a ridosso del paese per fare una passeggiata sulle rive del Rio Leonai sul Percorso degli Antichi Mulini ad acqua.



Vedremo tre bellissimi mulini unici nel loro genere e di straordinaria bellezza.



Mulino de Giobbe, Mulino Fais e Mulino Madau e parleremo del loro funzionamento e della storia dei mugnai di Samugheo.



Il suono dell'acqua che scorre ci accompagnerà durante il nostro minitrek sulle rive del fiume tra bellezze naturali e antiche tradizioni di Samugheo.



Rientreremo poi nel paese per partecipare alla sagra e gustare il nostro buonissimo pranzo a base di piatti tipici.



Programma della sagra de Su Tzichi di Domenica 30 settembre

09:00 Apertura ufficio informazioni e distribuzione opuscoli informativi.

09:30 Invito di benvenuto: dolci tipici e vini locali.

09:45 Apertura dei siti: visita alle case tipiche.



• Dimostrazione della lavorazione del pane.

• “Liongios “: esposizione e procedura pratica della sistemazione del copricapo femminile dell’abito tradizionale samughese

• Mostra fotografica maschera tradizionale.

• Fasi di lavorazione del copricapo - vestizione maschera tradizionale.

• Casa museo di Pinuccio Zucca.



10:30 Inizio cottura del pane nei forni tradizionali a legna.

11:00 Degustazioni nelle varie postazioni lungo il percorso di: pane appena sfornato, coccoedda friscia, coccoi’edra, casu de ebrei e binu nieddu

12:30 Pranzo all’aperto “in piazza”: pane untu cun sumene, culurgiones, gnocchetti, sumene, vitella arrosto, farrighingiada, formaggio e vino rosso

17:00 Esibizione gruppo mini folk proloco Samugheo con Massimo Pitzalis e Gianpaolo Melis.

18:00 Concerto corale: cori polifonici nella chiesa parrocchiale.

19:00 Sfilata maschere tradizionali Gruppo etnico Mamutzones Samugheo - Bambini e adulti.

19:30 Balli in piazza con Massimo Pitzalis e Gianpaolo Melis.





