Cagliari: Marmellate e composte per tutti i gusti

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese , organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.





L’appuntamento

Settembre segna il passaggio dalla calda stagione estiva all’autunno ed è il momento ideale per raccogliere i prodotti della terra, frutta e verdura, per trasformarli in gustose conserve, dolci e salate.

A questo goloso tema è dedicato lo show-cooking, gratuito e aperto al pubblico, organizzato per sabato 29 settembre presso lo Scavolini Store Cagliari. A partire dalle 18:30, in compagnia della blogger di iFood Michela Dessì, il pubblico potrà partecipare alla preparazione di una confettura, per poi assaporarla su una morbida fetta di pane o, per i più golosi, direttamente dal barattolo.





L’ospite speciale

Michela Dessì è nata e cresciuta in Sardegna a due passi dal mare, social media manager di giorno ed healthy food blogger di notte. Nel 2015 fonda Cr_eative (fusione delle parole creative, eat e positive), un progetto che unisce la sua grande passione per il mondo dei Social Media con quella per l’alimentazione sana. Il suo blog si chiama MangiarePositivo.com e l’obiettivo è condividere uno stile di vita sano, raccontando cosa cucinare e come mantenersi in forma.





Il tema e la ricetta

Michela porta in cucina una ricetta molto sfiziosa, per conservare il profumo estivo delle pesche: una composta di pesche e zenzero in due versioni, con e senza zucchero integrale. Ideale per una colazione gourmet o per accompagnare formaggi stagionati, questa composta è semplicissima da realizzare. Michela fornirà tutti i suggerimenti, segreti e linee guida per realizzare delle conserve perfette anche a casa propria.





La location

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Cagliari, uno showroom di 450mq che offre al visitatore un'ampia selezione di collezioni per l'arredo cucina e living tra cui Carattere, QI, Foodshelf, Motus, LiberaMente, Diesel Social Kitchen, Favilla e per l'arredo bagno come QI, Aquo, Lagu, Font e Rivo. Carla e Sharon, titolari dello Store, e tutto il loro staff sapranno guidare i clienti nella scelta della soluzione più adatta alle esigenze e alla propria casa.