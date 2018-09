Tramonto Alla Sella Del Diavolo Con Aperitivo Fenicio

Per DOMENICA 7 ottobre, l'associazione Percorsi Alter-nativi organizza un'escursione alla sella del diavolo per scoprire la storia e i misteri di questo luogo, e ammirare una volta in cima al colle, la città dall'alto in tutta la sua bellezza.



La visita terminerà con una piccola degustazione con l'intento di rievocare la tradizione culinaria del popolo fenicio che frequentò il colle quasi tremila anni fa.



Contribuito associativo 10 € a persona comprensivo di visita guidata e degustazione.





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.



Evento a numero chiuso. Per prenotare e per informazioni potete chiamare o mandare un messaggio al 333 422 6593 anche tramite whatsapp.



Potete inoltre inviare un messaggio privato alla



Partenza ore 17.00. Ritrovo nel piazzale Calamosca almeno un quarto d'ora prima.

Si raccomanda massima puntualità. Il percorso prevede una camminata in salita, il sentiero non è lineare, ma è adatto a tutti, anche a chi non è allenato.

ORGANIZZAZIONE

Percorsi Alter-nativi

Sito internet: https://www.facebook.com/Percorsialternativicagliari/

Email: percorsialternativi .info@ gmail .com

Telefoni: 3334226593

