Sassari: Sempre Libera - La lirica per tutti

Quattro imperdibili appuntamenti domenicali, alle 17 nel salotto della storica Libreria Dessì in Largo Cavallotti a Sassari, per scoprire aneddoti, trame e gli aspetti salienti che caratterizzano le quattro opere in cartellone quest’anno al Teatro Comunale di Sassari, in occasione della nuova Stagione Lirica dell’Ente Concerti “Marialisa De Carolis”.



Tra un sorso di the ed una fetta di torta, come tradizione vuole per i migliori salotti inglesi, il M° Pietro Paolo Piana , supportato dalla giornalista Rachele Falchi , accompagnerà i partecipanti in un intenso viaggio, in quattro appuntamenti, nel mondo della Lirica con l’ausilio di videoproiezioni e momenti di ascolto guidato.





La proposta culturale di Parabà - Associazione Culturale è rivolta sia a chi vuole avvicinarsi all’Opera per la prima volta ma anche a chi, già appassionato al genere, vuole arrivare in teatro con una consapevolezza e preparazione maggiori su ciò che andrà a vedere e naturalmente per godere appieno degli spettacoli.



Ecco le date e le opere:

DOMENICA 7 OTTOBRE / h 17 LITALIANAINALGERI Gioachino Rossini

DOMENICA 21 OTTOBRE / h 17 LA CAMBIALE DI MATRIMONIO Gioachino Rossini DOMENICA 4 NOVEMBRE / h 17 RIGOLETTO Giuseppe Verdi

DOMENICA 2 DICEMBRE / h 17 BOHEME Giacomo Puccini



Il Docente: Pietro Paolo Piana è professore di pianoforte, laureato presso il Conservatorio “Arrigo Boito" di Parma, con all’attivo anche un Master in Management, Marketing e Comunicazione della musica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel corso della sua carriera ha svolto attività professionale per, tra gli altri, l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari, la Fondazione “Teatro Lirico” di Cagliari, Ferrara Musica, l’Accademia “Santa Cecilia” di Roma.



Dove : Libreria Dessì - Mondadori | Largo Cavallotti 17, Sassari

Abbonamento: 50 euro Ingresso singolo: 15 euro

PER INFO E PRENOTAZIONI: + 39 340 1560969 - parabaproduction@gmail.com





