A Decimomannu la Festa di Santa Greca 2018

Programma religioso



Venerdì 28 settembre 2018

ore 16,30 Trasferimento de is arrobas con carro a buoi e launeddas dalla canonica al Santuario

ore 17,00 Vestizione del Simulacro di Santa Greca e Intronizzazione della Santa

ore 18,30 Santa Messa





Sabato 29 settembre 2018

ore 8,00 - 10,30 Santa Messa

ore 18,00 Incontro del Simulacro di Santa Greca con la sua reliquia

ore 18,30 Santa Messa Solenne





Domenica 30 settembre 2018

ore 8,00 Santa Messa in parrocchia

ore 7,30 / 8,30 / 9,30 / 10,30 SS Messe

ore 10,30 Solenne processione per le vie del paese con la partecipazione dei gruppi folk e della banda musicale.

Percorso: corso Umberto, via Immacolata, via Regina Elena, via Dritta, Santa Greca.

A seguire Santa Messa Solenne presieduta dall’arcivescovo di Sassari

ore 17,00 / 19,00 SS Messe

ore 20,00 – Processione verso il luogo dell’Inconorazione del 1928, percorso: via Santa Greca, traversa Mercato, via Regina Elena, via Cagliari, via Sardegna, via Deledda, via Foscolo

Sosta e rientro, percorso: via Foscolo, via Sassari, via Santa Greca.





Lunedì 1 ottobre 2018

ore 7,30 / 8,30 / 9,30 / 10,30 SS Messe

ore 10,30 – Solenne processione per le vie del paese con la partecipazione dei gruppi folk e della banda musicale. Percorso: Corso Umberto, via Eleonora d’Arborea, via Giardini, via Fontana Nuova, via V.Emanuele, via Regina Elena, via Rius Concias, via Parrocchia, via Santa Greca, Santa Greca

Al termine – Santa Messa Solenne presieduta da Monsignor Alberto Pala

ore 17,00 / 19,00 SS Messe





Martedì 2 ottobre 2018

ore 8,00 / 9,30 / 11,00 SS Messe

ore 17,30 – Santa Messa, separazione del Simulacro di Santa Greca dalla Reliquia e Svestizione della Santa





Domenica 7 ottobre 2018

ore 17,00 – A conclusione dell’Ottavario: incontro della Santa con la Madonna del Rosario in parrocchia, Processione, Santa Messa in Santuario e Rientro delle SS Relique





Programma civile

Venerdì 28 settembre 2018

ore 20,30 Kantidos ed Esibizione dei gruppi folk





Sabato 29 settembre 2018

ore 21,00 Esibizione dei gruppi musicali locali

a seguire Dj set con Sandro Murru





Domenica 30 settembre 2018

ore 21,30 Spettacolo pirotecnico della ditta Piano di Dolianova

ore 22,00 Alexia in concerto





Lunedì 1 ottobre 2018

ore 21,30 Tzunamy Arkeos in concerto





Martedì 2 ottobre 2018

ore 21,00 Commedia in sardo campidanese: “Candu bessit su cordolinu” di Ottavio Altea, il tema è quello dell’arte di arrangiarsi, in particolar modo con riferimento alle basi e servitù militari. A cura della Filodrammatica Guspinese.