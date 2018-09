Musei: Libri illeggibili - laboratorio ispirato al lavoro di B. Munari

"E' un libro di comunicazione plurisensoriale, oltre che visiva. Fu così che nacquero i "libri illeggibili", così chiamati perché non c'è niente da leggere ma molto da conoscere attraverso i sensi" (B. Munari, libri senza parole, per fare un libro, Milano, edizioni Sonda 1993).



L'attività laboratoriale "Libri illeggibili" è legata all'evento " The Big Draw " in collaborazione con FABRIANO.



Sarà allestita una piccola mostra con i libri di Munari, i partecipanti al laboratorio realizzeranno con le carte messe a disposizione dalla FABRIANO il loro libro illeggibile da portare a casa.





L'attività al mattino è su prenotazione per le scuole. Nel pomeriggio l'accesso è consentito per max 10 persona per volta (i bambini al di sotto dei 6 anni devono essere accompagnati). Il laboratorio dura circa mezz'ora per turno.



Per prenotare inviare una mail a coopinfomouse@gmail.com





