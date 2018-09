Scattando tra i Funghi - workshop di macrofotografia a Carbonia

Un workshop rivolto a tutti i fotografi amanti della Natura che desiderano migliorare il proprio livello tecnico, sviluppare creatività e abilità nella composizione delle proprie immagini con un'attenzione ai soggetti micologici tipici del periodo.



La finalità sarà comunque quella di sviluppare un personale “stile fotografico”. Verranno esaminate le tecniche base della macrofotografia naturalistica , l'uso degli obiettivi e degli accessori adatti, consigli e suggerimenti per approcciarsi in maniera utile e creativa ai soggetti fotografici.

Durante la giornata verrà dato ampio risalto all'etica naturalistica per cercare di vederci più come “naturalisti fotografi” che come “fotografi naturalisti”.I partecipanti dovranno essere dotati di fotocamera digitale, meglio se reflex, e possibilmente obiettivo macro (in alternativa medio/lungo tele) e cavalletto (computer portatile opzionale).Il workshop è comunque aperto a chi non dispone di questa attrezzatura.Per garantire lo svolgimento ottimale del workshop, il numero dei partecipanti sarà limitato. Tutte le informazioni su www.fabiocorona.it