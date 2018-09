Montarbu: Vita da Elfi nella grande foresta di Seui

Non ci sono linee telefoniche né connessioni Internet. I messaggi e le note vocali su Whatsapp, le notifiche di Facebook e le mail saranno un ricordo.

Almeno per tre giorni.



È la Vita da Elfi, evento promosso dall’associazione culturale no profit Punti di Vista in collaborazione con l’associazione Here I Stay , che quest’anno dopo varie edizioni per i più piccoli è dedicata agli adulti.





L’appuntamento è per il fine settimana dal 5 al 7 ottobre 2018 nella foresta di Montarbu a Seui, un’area protetta tra le più suggestive e meglio conservate in Sardegna caratterizzata da lecci secolari, ricchi corsi d’acqua e popolata da cervi, cinghiali e volpi.



“Per noi è un contesto speciale - fa sapere l’associazione - la foresta è un luogo in cui poter trovare pace e tranquillità, lontano dai ritmi cittadini. Un valore aggiunto è infatti la mancanza della rete telefonica e delle connessioni internet, fattore che consente di portare attenzione alle azioni che si fanno sul momento. Il progetto nasce quale occasione dedicata alla sensibilizzazione e percezione ambientale, in ascolto con le esigenze e ritmi del singolo e del gruppo”.



Vita da Elfi è un progetto che sposa arte e natura. Durante la residenza, nei pinnetos e nella foresteria messa a disposizione dell’Agenzia Forestas, agli ospiti saranno proposti itinerari artistici alternati a percorsi sensoriali, laboratori creativi e ampi spazi dedicati al relax, attraverso i quali poter scoprire e conoscere magnifici angoli e scenari naturali ed entrare in empatia e ascolto con i ritmi della foresta.



La residenza infatti si rivolge ad un pubblico di 25 adulti in cerca di luoghi naturali da vivere e da scoprire, persone amanti delle camminate in mezzo alla natura e che scelgono di regalarsi un po' di tempo per sé stesse in relax nella foresta.



Per prendere parte all’iniziativa è richiesto un contributo di partecipazione a copertura dei costi.



Iscrizioni fino al 2 ottobre.



Per informazioni segreteria@associazionepuntidivista.it. Contatti: 340/2684914 e 338/1935360.





