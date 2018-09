La consulta giovanile tulese organizza il 29 settembre una giornata di arte e musica per le vie del paese.

Durante tutta la giornata 5 artisti dipingeranno per il centro storico, tutto accompagnato da 2 dj su postazioni differenti.



Dalle ore 20 concerto in piazza con the Wookies quartet, Bahiaos, Brian dj, Snook j.





ORGANIZZAZIONE

Consulta giovanile tula

Telefoni: 3406522149

