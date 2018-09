Serata di beneficenza a Sestu: Apericena, Live Music e Dance per Haiti

E per iniziare a dare vita a questo nuovo progetto, Vi proponiamo una serata mondana all'insegna della solidarietà in compagnia di buon cibo

Al momento iniziamo con una raccolta fondi per la costruzione almeno di un impianto

per fornire acqua pulita ed in seguito dotarlo anche di macchinario adatto per la potabilizzazione

Acqua per Haiti è un progetto che La Rosa Roja vuole implementare per fornire acqua pulita e potabile ad alcuni villaggi di Haiti.(Apericena con menu multietnico), buona musica e tanta simpatia. Con tanti ospiti a sorpresa che animeranno la serata Dj's , musicisti, ballerine e ballerini e artisti di tutti i generi.(pozzo), nel villaggio destinatario vi sono orfani traumatizzati dalle continue rivolte popolari, dal terremoto del 2010 e dall' l'uragano Matthew, cause per cui la maggior parte di loro sono orfani.