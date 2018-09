VIVI QUARTIERE 2018 a Li Punti

L’associazione IO CENTRO è lieta di presentare l’evento “VIVI QUARTIERE 2018”.



Di seguito il programma:

- PRANZO SOCIALE (ore 13:00). Chi vorrà partecipare al pranzo in piazza dovrà portare da casa una pietanza da condividere con altri commensali. Va bene qualsiasi cosa. La parola d’ordine è “condivisione”, come mezzo di socializzazione.





- INTRATTENIMENTO per BAMBINI (ore 15:00). Sarà presente un gonfiabile 8 metri x 6 metri; il “Li Punti calcio” e la “Dinamo 2000” allestiranno degli spazi nei quali i bambini si potranno divertire a calciare rigori, punizioni e tiri al canestro. Animazione ed intrattenimento per bambini con truccabimbi.



- SPORT (ore 16:30). Dimostrazioni di varie discipline sportive tra cui endurance, scherma, body attack, body building, crossfit, pugilato e altro ancora.



- MUSICA e BALLO (ore 19:30) esibizione della scuola di ballo “Dance Point”; la serata si concluderà con musica live by “Camberra” e dj set a cura di “Marcellino dj”.

Saranno presenti chioschi per le bevande, panini e cocktails a cura di “Les Cocktails”.



Vi aspettiamo per passare una giornata unica, all’insegna del divertimento.

Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor!



Per info e stand: Federico Farina ‭340 2888025‬ - Marco Dettori 3929253460





ORGANIZZAZIONE

