The Big 4 Part2 - Oktoberfest a Ghilarza

Salutiamo l'estate e diamo il benvenuto ad un altra stagione di eventi.



Festeggiamo con Pizza, Street Food e birra in una serata all'insegna dell'allegria e della festa.



I Big4 nella loro seconda edizione vi propongono musica dal vivo da non perdere, con un contorno di tante tipologie di birra tutte da degustare.



Sin City, Pizzeria da PGC e Teskio Pub vi daranno inoltre l'opportunità di accompagnare il tutto con ottimo cibo.



Gli "Stramonio", per l'occasione, presenteranno il loro nuovo album"S'Artigianu" e come oramai consuetudine saranno presenti espositori e hobbisti locali.





ORGANIZZAZIONE

Giorgia Porcu

Email: giorgia .porcu@ virgilio .it

Telefoni: 3385477874

