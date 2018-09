Cagliari: Escursioni per il Festival Forma e Poesia nel Jazz

21° EDIZIONE festival “ FORMA E POESIA NEL JAZZ ”: ENERGIA PRIMORDIALEESCURSIONI NELL’AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI A CURA DI Stefania Contini ("Alla scoperta di..")Cammineremo in 4 luoghi ricchi di ”energia primordiale”, tema del Festival di quest’anno.Escursione alla Sella del Diavolo (Cagliari)Ore 9:30 Partenza fronte Hotel Calamosca.

Venerdì 28 settembre

Sabato 29 settembre:

Domenica 30 ottobre

Durata: circa 3 ore e 30’.Scarpe da trekking, abbigliamento comodo, acqua da bere.Costo: € 15 a persona: Birdwatching nello Stagno di Molentargius (Quartu Sant’Elena)Ore 9:30 Partenza Cancello n° 44, Ingresso Quartu Viale Colombo.Fornisco binocoli per l'osservazione.Durata: circa 3 ore e 30’.Abbigliamento comodo, acqua da bere.Costo € 15 a personaEscursione alle Tombe di Giganti di Is Concas e Murta Sterria (Quartucciu)Ore 9:30 Km 20,100 S.S. 125.Durata: circa 4 ore. Scarpe da trekking.Costo: € 20 a persona: Escursione costiera Solanas-Porto Sa Ruxi (Sinnai)Ore 9:00 Partenza dal Parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant’Elena.Durata: circa 5 ore Scarpe da trekking, abbigliamento comodo, costume e asciugamano, pranzo al sacco.Costo: € 20 a personaE' necessario comunicare la propria adesione entro le ore 14 del giorno precedente al 3489305607 Stefania ContiniChi partecipa alle escursioni avrà uno sconto del 20 per cento sull'ingresso al Festival. www.allascopertadi.it