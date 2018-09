I Sapori dell'Arte - II edizione a Sanluri

La Volpe e il Riccio in collaborazione con Gregorio Onnis presentano la seconda edizione dell'evento artistico e culinario "I Sapori dell'Arte", in occasione della 23° Festa del Borgo - Sanluri.



All'interno del giardino al numero civico 26 di via San Sebastiano, sarà possibile visitare una mostra ceramica a cura de La Volpe e il Riccio e al contempo assaporare dei piatti unici, che uniscono la tradizione e la cucina contemporanea.





Verranno servite le Catalufeddas, pasta di semola della tradizione contadina, in 3 originali rivisitazioni:

- Catalufeddas con calamari, zafferano e pomodorini;

- Catalufeddas con crema di pecorino, funghi e rucola;

- Catalufeddas con ragù di salsiccia, pomodoro e cannella.



Sarà possibile gustare i prodotti con i seguenti menù:

- Menù porzione singola, 1 gusto - 3,00 €

- Menù porzione doppia, 2 gusti - 5,00 €

- Menù porzione tripla, 3 gusti - 7,50 €





