Pioggia inversa. Presentazione del libro a Cagliari

Il giorno sabato 29 settembre, alle ore 18:00, presso il Bookstore I Mulini del Centro Commerciale I Mulini (Selargius), sarà presentato il libro di Matteo Tuveri, dal titolo "Pioggia inversa. Storia del Diavolo e un precario" (Ed. Il Sextante).



A presentare il libro la giornalista Giulia Marini con le letture di Federica Cadeddu.



Il volume, illustrato appositamente dai quadri di Antony Fachin, dipinti a olio con tecnica all'uovo, racconta una storia surreale e al medesimo tempo vera, una leggenda ambientata fra “acqua santa e perfidia umana”, fra la Sardegna di un tempo antico e remoto, un Lazio contemporaneo, visitato da una creatura sovrannaturale, e una Roma moderna in cui precariato e insoddisfazione popolano uno sfondo urbano.



Il protagonista capirà come i demoni, in altri “mondi” e in quello che viviamo, nascano da un esilio, da una promessa tradita di luce.

Matteo Tuveri, autore di libri di grande successo, storico e ideatore di documentari, è stato finalista in numerosi concorsi letterari (Il Pirandello e il Marguerite Yourcenar) e svolge la sua attività fra l'Italia, la Germania e il Sud America.





ORGANIZZAZIONE

Casa editrice Il Sextante

Email: info@ ilsextante .net

