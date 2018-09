A spasso tra le anime di Cagliari: tour al tramonto con antichi romani e spettri

Venerdì 28 Settembre si terrà a Cagliari un evento di grande suggestione per conoscere la storia con una bella passeggiata, al fresco della sera, incontrando personaggi come al tempo della Cagliari romana: Gladiatrici, fanciulle di malcostume, gente misteriosa in abiti d'altri tempi.



Il comune denominatore sarà la verità, perché questi personaggi sono realmente esistiti, ma 2000 anni fa.



Ad esempio la gladiatrice dell’antica Roma che offrirà un aspetto differente da quello Holliwoodiano, poi "Drusa la schiava", anch’essa vissuta nei millenni passati, infine un altro personaggio che sarà una vera e propria sorpresa: un fantasma che si aggirerebbe per il Castello di Cagliari.





L'iniziativa A SPASSO con le ANIME della CAGLIARI ROMANA è un tour teatralizzato, con battute scherzose ma soprattutto STORIA VERA toccabile con mano , promossa dopo un attento studio delle realtà locali.



L'EVENTO è stato scritto da Gian Marco Farci, Giorgia Anni e Marcello Polastri. Guide d’eccezione saranno presenti per l’occasione, per prendervi per mano e fare un salto indietro nel tempo, nel cuore della storia.



Raduno per i soli prenotati: Venerdì 28 Settembre, ore 17,30 (partenza alle ore 18), davanti all’Anfiteatro romano di Cagliari, solo per quanti si prenoteranno. La visita durerà 2 ore e terminerà in via Università, nel lato opposto del Castello.



Altre info: http://www.sardegnasotterranea.org WHATTAPP 3398001616



Costo: 12 euro da versare sul posto o via bonifico (al tour operators Italtours).



Bimbi dai 5 ai 12 anni: 6 euro.



Organizzazione: Tour Operator Italtour in collaborazione con ArcheoLabor e la web community Sardegna Sotterranea. Per prenotare scriveteci a: sardegnasotterranea@gmail.com



MODALITÀ PAGAMENTO sul posto oppure tramite bonifico intestato a: Italtours SRL, Cagliari.





ORGANIZZAZIONE

Tags