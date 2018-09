A Guamaggiore tour guidati e Festa della Vendemmia

Domenica 23 settembre a Guamaggiore la festa della vendemmia in Sardegna coinciderà con l’inizio dell’autunno .

Via a visite guidate e alla pigiatura dell’uva con i piedi, al suono dell’organetto.

Si terrà domenica 23 settembre a Guamaggiore la prima Festa d’autunno e della Vendemmia. In piazza Santa Maria Maddalena infatti, dalle ore 11, un antico carro con un grande tino accoglierà grandi e piccini che a piedi scalzi, potranno pigiare l’uva all’antica maniera “per riscoprire il fascino di un’antichissima tradizione”.





Verranno esposti utensili del lavoro nei campi, ci saranno degustazioni gratuite di vini, visite guidate nei templi sacri del paese.



Dalle ore 13, il pranzo in piazza che allieterà il palato degli astanti, con leguminose, arrosto misto ed un piatto antico della tradizione sarda cucinato dalla ProLoco del paese e offerto ad un modico costo.



L’EVENTO, che si preannuncia di grande importanza identitaria , prevede anche l’ apertura di importanti siti archeologici : l’illustrazione delle sepolture con i misteriosi scheletri rinvenuti dagli archeologi in una suggestiva chiesta locale, la visione del pozzo sacro e sconosciuto ai più. Non solo. Dal pomeriggio, via all’attesissima guidata sulla montagna che domina il paese, a due passi dal gigantesco Nuraghe Barru che, per estensione, è stato definito grande quanto Barumini.



L’INIZIATIVA, voluta dal Comune di Guamaggiore, con in testa il sindaco Nello Cappai, si avvarrà anche dell’arrivo, in paese, di turisti a bordo dei bus Italtours. All’iniziativa collaborano associazioni culturali e amanti della storia sarda, ed il tour operator Italtours che da Cagliari e dai vicini paesi raggiungeranno il paese di Guamaggiore.



La giornata culturale terminerà intorno alle ore 17 e sarà anche allietata dalla musica dell’organetto suonato dal maestro Giampaolo Piredda.



All'iniziativa il team esplorativo Sardegna Sotterranea offrirà dall'ora di pranzo al pomeriggio una visita guidata gratuita.



Infoline: 3398001616





