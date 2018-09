ELMAS - XVII Giornata Nazionale AIDO

XVII Giornata Nazionale AIDO

Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 Anche a ELMAS i volontari dell’A.I.D.O. saranno presenti in numerose piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull'importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina di Anthurium Andreanum.

Le offerte ricevute sono finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.



La responsabilità sociale, che è la chiave di volta della donazione, va supportata non solo attraverso un sistema sanitario che assicuri risultati ma anche attraverso la diffusione di un’informazione continua e trasparente per chiarire soprattutto gli aspetti più controversi come, per esempio, le modalità di accertamento della morte cerebrale, le garanzie di rispetto delle volontà del potenziale donatore e dei familiari, la trasparenza delle liste d’attesa.



In 45 anni di attività della nostra associazione abbiamo spesso percepito resistenza da parte della gente ad affrontare l’argomento della donazione, con giustificazioni quali “non ci voglio pensare”, “è un argomento imbarazzante”, “perché devo pensare alla morte adesso?”.



Molto spesso, inoltre, si guarda alla donazione solo sull'onda dell’emozione di un fatto di cronaca. Obiettivo dell’A.I.D.O. è smussare questa resistenza psicologica ed eliminare pregiudizi e disinformazione che rischiano il più delle volte di incrinare il sistema delle donazioni.

É necessario generare un cambiamento culturale nell’opinione pubblica: gli incontri con la popolazione nelle piazze, possono aiutare ad avvicinarsi in maniera cosciente e razionale alla realtà dei trapianti. Nel 2018 la Giornata Nazionale A.I.D.O. di informazione e autofinanziamento giungerà alla sua diciassettesima edizione.



Per conoscere la piazza più vicina dove trovare i volontari che offriranno informazioni e le piante di Anthurium visitare il sito: www.aido.it





ORGANIZZAZIONE

AIDO - GRUPPO COMUNALE DI ELMAS

Sito internet: http://www.aido.it/

Email: aidoelmas@ gmail .com

Telefoni: AIDO - GRUPPO COMUNALE DI ELMAS TEL. 370 128 23 38

