Tra Arte e Gusto - Gisella Mura a Fordongianus

Dal 28/09 al 28/10 ospiteremo la personale di pittura dell'artista Gisella Mura a cura dello storico dell'arte Daniela Madau (damadelguilcier), accompagnata dal menù romanzato ideato dallo staff #cinquantagradi (Daniele Manghini - Danilo Medda - Fabrizio Medda), in collaborazione con la Cantina della Vernaccia di Oristano.



La personale, nata per promuovere sinergie tra arte, nel senso accademico del termine, e l'arte culinaria del nostro ristorante, vuole raccontare il percorso di un’artista che ama sperimentare segni, linee e materie, per raccontare la Sardegna e la sacralità della nostra tradizione, secondo il suo caratteristico tratto.





La mostra sarà inaugurata il il 28 settembre alle ore 19.30 con la presentazione dell'artista e la selezione delle opere che, per l'occasione, sono state il nostro punto di partenza per creare un menù romanzato. Le opere ruoteranno attorno al tema della Sardegna e del fiorente Medioevo giudicale, accompagnate da degustazioni dei prodotti della Cantina della Vernaccia



La creatività dell'artista collinese Gisella Mura. caratterizzata per l'utilizzo attento dei materiali - stucco, gesso, acrilico, terracotta e plexiglass, olii e pastelli a olio - per permettere alle sue opere di uscire dalla tela e catturare gli spettatori per la loro interazione con gli spazi, stavolta si sposa con la creatività e la professionalità della nostra cucina. Per l'occasione e tutta la durata della mostra, sarà possibile prenotare il menù degustazione, un menù romanzato dove, attraverso prodotti categoricamente #kmsardegna, rivisiteremo le opere dell'artista, secondo un gusto... culinario!



E' gradita la prenotazione al num. 329 099 3585 .





ORGANIZZAZIONE

Ristorante Cinquantagradi

Email: cinquantagradi@ outlook .it

Telefoni: 329 099 3585

Tags