Cagliari: Paska Devaddis di Michelangelo Pira - Un dramma sonoro

Giovedì 20 settembre 2018, alle ore 21, celebreremo uno dei protagonisti della storia e della cultura della Sardegna, il noto antropologo, giornalista e scrittore Michelangelo Pira, conosciuto con il patronimico Mialinu de Crapinu, attraverso lo spettacolo





PASKA DEVADDIS di Michelangelo Pira

Dalla Penna alla Radio. Dalla Radio alla Scena

Un Dramma Sonoro





Drammaturgia - Ludovica Cadeddu e Andrea Congia

Produzione - Casa di Suoni e Racconti

Ludovica Cadeddu - voce

Andrea Congia - chitarra classica/synth





GIOVEDì 20 SETTEMBRE 2018 H21

Cagliari - V.le S Avendrace, 100





Ingresso 5 euro

INFO E PRENOTAZIONI

3801767692 - 3408122102 - 070 7514919

intrepidimonelli.info@gmail.com





Tuona negli animi la Disamistade.

Non da pace il lamento dei vivi e dei defunti. Un mormorio di flebili voci trasportato dal vento, di bocca in bocca, di generazione in generazione. Chiedono d’essere nuovamente narrate le feroci vicende, trasformatesi in epica popolare, di colei che diviene vittima sacrificale della faida che per quasi un ventennio sventra la comunità di Orgosolo. Tra Parola e Musica l’attrice Ludovica Cadeddu e il chitarrista Andrea Congia danno ancora una volta labbra a Paska Devaddis, sorella e sentinella dei banditi, protagonista leggendaria.





Il Radiodramma

Registrato per Radio Cagliari nel 1980 e inserito nel 2005 nella Collana Gli Archivi della Memoria - Teatro alla Radio, da Rai Sardegna, Paska Devaddis è il testo teatrale ideato da Michelangelo Pira per l’ascolto radiofonico. La storia della giovane di Orgosolo, vissuta e morta in latitanza, è pubblicata postuma nel 1981 dall’Editore Della Torre nel volume Paska Devaddis - Tre Radiodrammi per un Teatro dei Sardi. Nella storia drammaturgica sarda, il testo, da subito oggetto di trasposizioni sceniche, rappresenta lo snodo fondamentale nelle relazioni tra Radio e Teatro.





Michelangelo Pira (Bitti 1928 - Quartu Sant’Elena 1980)

Antropologo, giornalista, scrittore, Michelangelo Pira, noto con il patronimico Mialinu de Crapinu, è tra i protagonisti del dibattito culturale isolano della seconda metà del Novecento. Autore per Radio e Televisione propone, attraverso questi, un progetto antropologico di riaffermazione delle radici etniche e culturali dei sardi. L’Identità sarda, attraverso l’uso della Lingua Sarda nei Mass Media, è da lui rivendicata non più come subalterna rispetto alla cultura italiana ma in grado di affrontare il processo di modernizzazione in atto.









GLI ARTISTI

Nasce nel 2015 in seno ai percorsi del musicista Andrea Congia, della Rassegna “Significante” e dello Staff creatosi intorno a essa, da sempre dedicati allo Spettacolo e alla Parola e alla Musica. Ha lo scopo di liberare le Storie degli Uomini, raccontandole nelle vive performance, facendole viaggiare dalle pagine scritte all’Oralità e all’Azione. Esplora l’Arte, la Cultura, i Territori, i Linguaggi, gli Incontri, in costante sinergia con altre Realtà, nella ferma convinzione che Comunicare significhi Venire alla Luce.





Ludovica Cadeddu

Attrice e cantante, si forma con vari operatori del teatro: Fueddu e Gestu, Actores Alidos, Socìetas Raffaello Sanzio. Segue per diversi anni i Workshop intensivi di Recitazione curati da Emiliana Gimelli e prosegue la sua ricerca col metodo integrato Stanislavskij-Strasberg presso il Duse International di Francesca De Sapio, dove tuttora studia. Con esperienza pluriennale di canto corale, inizia nel 2015 un percorso di studi da cantante solista. Consegue gli attestati di primo e secondo livello in EVT (Estill Voice Training), tecnica che continua poi a studiare con Michele Rovelli.





Nasce a Cagliari nel 1977. Laureato in Filosofia. Chitarrista, autore e interprete nelle formazioni musicali sperimentali Nigro Minstrel, Mascherada, Antagonista Quintet, Crais Trio, Baska, Hellequin, Orchestrina dei Miracoli, Gastropod, Skull Cowboys, Death Electronics, Fàulas. Da anni prosegue sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica in collaborazione con numerosi artisti provenienti da ambienti musicali e teatrali sardi in particolar modo attraverso la direzione artistica della Rassegna di Spettacolo, dedicata alla Letteratura Sarda, “Significante”. Nel 2015 fonda l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti di cui coordina le attività e i progetti.