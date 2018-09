A Olbia il Workshop per imprenditori, artigiani e liberi professionisti

Il 29 settembre, dalle 9.30 alle 18.30, si terrà a Olbia, presso l'Aeroporto Costa Smeralda, la seconda edizione del Workshop di Formazione professionale CNA Power Business , studiato dall'Associazione di Categoria CNA Gallura per gli imprenditori, i liberi professionisti e gli artigiani che vogliono rilanciare o far decollare la propria attività.



Gli argomenti trattati durante il Workshop saranno:

- Business Plan: dall'idea al progetto;

- Strategia Marketing: come attrarre nuovi clienti;

- il Web Marketing per una comunicazione efficace;

- Tecniche di Vendita Professionale: come incrementare il fatturato;

- Gestione Finanziaria per una sana crescita aziendale



ll partecipante al Workshop, comprenderà concretamente:

- Perché la Strategia, la Pianificazione e le Competenze vengono prima e sono più importanti di investimenti, comunicazione, strumenti e tecniche;

- Quali sono gli "Acceleratori" e le "Caratteristiche di Successo" di qualsiasi attività professionale o imprenditoriale;

- Cosa serve concretamente per fare di un'attività una Professione o una Micro Impresa di successo.





Il workshop è espressamente rivolto e sarà particolarmente utile ai:

- Liberi Professionisti

- Consulenti

- Artigiani

- Imprenditori che guidano una Micro Impresa in ambito Commerciale, Artigianale o Servizi che hanno avviato l'attività da almeno 2 anni, che non stanno ottenendo i risultati che desiderano e che sentono il bisogno di capire come strutturare o riprogettare la propria attività

- Per chi ha un progetto o un'idea imprenditoriale da realizzare.



Investimento per 8 ore di Formazione: € 20,00



Per iscrizioni:



Per informazioni: Luana Scanu: 3923752912 Mail: luana.scanu@cnaolbia.it

Per iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cna-power-business-47987063599





