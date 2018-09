Seminario a Olbia: La nuova Privacy per il settore pubblico e privato

Seminario: La nuova Privacy per il settore pubblico e privato

Il Prof. Massimo Farina ci condurrà in un breve tour tra i nuovi adempimenti in materia di protezione dei dati personali introdotti dal Nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 e del recentissimo D.lgs 101/2018



Programma :

14:00 registrazione partecipanti

14:30 seminario - dal Codice della Privacy al Nuovo Regolamento Europeo - soggetti del trattamento e la relativa organizzazione aziendale

16:00 pausa caffè

16:15 seminario - i principali adempimenti - responsabilità e sanzioni



EVENTO GRATUITO - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA POSTI LIMITATI

Scadenza iscrizioni giovedì 20 settembre ore 18:00





