A Cagliari Presentazione del libro "I Care" dedicato ai giovani

Dentro ai capitoli di I CARE si parla di vocazione e bellezza, di silenzio e contemplazione, di pittura, della ricerca del dono più bello: la vita [...] Quest'ultimo modo di vedere i giovani non si può che incuriosire nella lettura di I CARE che, per tutto il testo, attraverso i numerosi autori, si intreccia in esperienze, motivazioni, ricordi e sensazioni del crescere giovanile, che si apre alle scelte di vita. Dalla prefazione di Alessandra Carbognin



Un libro dedicato ai giovani, con la cover di Massimiliano Ferragina, le illustrazioni di Alberto Cambule e la prefazione di Alessandra Carbognin.



Tematiche trattate: Scuola, Chiesa, Sinodo dei Giovani, Sanità, Disabilità, Clowterapia, Giovani e Privacy, Giovani e aspetto Giuridico , arte e Donazione degli organi.





ORGANIZZAZIONE

Tags