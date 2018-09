Centro Olistico Namasté: Presentazione Attività Pedagogiche e Servizi Educativi 2018/2019

Il Centro Olistico Namasté ospita la presentazione delle Attività Pedagogiche e dei Servizi Educativi per l'anno 2018/2019 a cura della Dott.ssa Silvia Spanu (Educatrice Professionale, Coordinatrice del Progetto Sole : Scuole Olistiche Libere Ecologiche, Esperta di Avanguardie Pedagogiche e Didattiche, Ricercatrice indipendente e Testimonial per i Diritti dei Bambini nelle Scuole).



Durante la serata, ad ingresso libero, saranno presentati i progetti:

* Seminario intensivo di Comunicazione Empatica (rivolto ad Insegnanti, Genitori, Coppie, Educatori)

* Sportello per Consulenze Individuali (per Adulti)

* Percorsi e Progetti Educativi Individualizzati (per Bambini, Preadolescenti e Adolescenti)

* Il Cerchio Pedagogico (incontri settimanali per Genitori):

Tutti i Giovedì mattina.





INGRESSO LIBERO. PRESSO IL CENTRO OLISTICO NAMASTE', VIA PALOMBA 43, ALGHERO.



N.B. GRADITA PRENOTAZIONE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DELLO SPAZIO: TEL. 388.8146465 (Silvia Spanu)





ORGANIZZAZIONE

Progetto Sole e Centro Olistico Namastè

Telefoni: 3888146465

Tags