Pullman da Cagliari per Prendas de Adelasia a Burgos

buySardinia anche quest’anno organizza pullman da Cagliari per Burgos, domenica 2 Dicembre, in occasione di Prendas de Adelasia , bellissima manifestazione che ogni anno rievoca le tradizioni millenarie del caratteristico Borgo Medievale.



Burgos sorge infatti alle pendici dell’omonimo castello dove visse una figura leggendaria della storia della Sardegna: Adelasia di Torres, ultima “giudicessa” di Torres e regina consorte dell’isola.

Il paese è ricco di attrattive storiche e naturalistiche nelle quali saremmo lieti di accompagnarvi!



La nostra giornata avrà inizio con la visita alla fattoria didattica La Fonte dove visiteremo “Goceano in Miniatura“, “Gallinandia” e “Nuratide“ (Villaggio Nuragico abitato da galline, oche e anatre provenienti da tutto il mondo.

Programma buySardinia

Ore 07:30 Appuntamento a Cagliari in Piazza dei Centomila;

Ore 07:45 Partenza per Burgos;

Ore 10:30 circa Visita alla Fattoria didattica;

Ore 18:00 Partenza per Cagliari;



In attesa del programma 2018 riportiamo di seguito il programma della scorsa edizione: Ore 10:00 Apertura delle locande e delle corti;

Ore 11:30 Processo pubblico e condanna di un reo confesso ladro, condannato secondo la Carta de Logu;

Ore 15:00 Sfilata medioevale con armigeri, danzatrici e falconieri;

Ore 15:30 Sfilata di moda di abiti moderni rivisitati in stile medioevale a cura della stilista internazionale Monia Taras e altri stilisti sardi;

Ore 16:00 Festival dell’organetto itinerante con i migliori suonatori della Sardegna che si protrarrà per tutta la sera;



COSA TROVERETE A BURGOS:

Durante tutta la giornata tra le vie del Borgo troverete spazi appositamente allestiti con: Esposizioni di Artigianato locale;

Degustazioni di prodotti tipici;

Dimostrazioni di Arti e Mestieri medioevali dove si potrà interagire con falchi e rapaci di corte; Punti ristoro con posti a sedere, oppure panini e tanto altro;

Sarà possibile effettuare la visita guidata al Castello di Burgos e al Museo dei Castelli;



Contributo di partecipazione

**OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA – 20 € Adulti Incluso contributo di ingresso alla Fattoria didattica – 18 € Bambini (3-11)

Incluso contributo di ingresso alla Fattoria didattica – Gratuito Bambini (0-2)

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.



Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: – Compila il modulo qui: MODULO SOCIO: (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni), in ogni caso almeno 24 ore prima dell’evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: buySardinia in tours





ORGANIZZAZIONE

