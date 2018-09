A Sassari Corso allestimenti con Palloncini

Le Spille e Birbetta Eventi presentano CORSO BASE ALLESTIMENTI CON PALLONCINI by #accademiadellefeste Sassari, sabato 10 novembre 2018 presso Le Api Coworking Vuoi imparare le basi della Balloon Art, conoscere i segreti del mestiere, capire come creare allestimenti di palloncini e come diventare un artista del palloncino?



Tutto ciò che devi fare è seguire questo corso!

Sette ore di formazione per assoluti principianti, in cui affronteremo in modo teorico e soprattutto pratico le tecniche che ti aiuteranno a realizzare allestimenti semplici e d'effetto per i tuoi eventi.





ORARI: Dalle ore 09:00 alle ore 17:00



PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO BASE

Presentazione varie tipologie di palloncini modellabili e round

Presentazione macchine elettriche gonfiatori, pompe manuali e loro utilizzo

Sistemi di gonfiaggio manuale, utilizzando delle macchine e ausilio di dime

Costruiremo assieme il nostro misuratore di palloncini

Nodi e prime nozioni sulle tecniche di lavorazione

Assemblaggio su astina e basi colonne o arco

Utilizzo palloni 5" e 12" con prime decorazioni es. coccarde 4/5 petali e superiori Assemblaggio di una colonna

Assemblaggio di un arco

Conclusioni, varie ed eventuali e presentazione corso successivo

Parleremo anche di come approcciarsi al mercato del palloncino

KIT DIDATTICO INCLUSO Gonfiatore e palloncini da utilizzare durante il corso e da portare poi a casa

COSTO 120,00 € con kit, dispense e attestato di partecipazione incluso

I posti sono limitati a 10 iscritti.



MODALITA’ DI PAGAMENTO

L'iscrizione si considera effettiva al versamento dell'acconto di 60€, che deve avvenire a mezzo bonifico bancario o ricarica Postepay (i dati verranno comunicati in fase di iscrizione). In alternativa, è possibile versare l'acconto in contanti presso la nostra sede a Predda Niedda (su appuntamento). Il saldo sarà versato in contanti all'organizzazione il giorno del corso.



IN CASO DI ANNULLAMENTO del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per motivi dipendenti dall'organizzazione, la quota verrà interamente restituita.



IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE da parte del corsista, se comunicata tempestivamente all'organizzazione, sarà restituita la parte ECCEDENTE l'acconto versato.



CONTATTI e INFO SUL CORSO: LE SPILLE – Z.I. Predda Niedda nord Strada 17 n°1, 07100 Sassari www.lespille.it- info@lespille.it - Sara 340/3092828 (anche Whatsapp)

BIRBETTA EVENTI: info@birbettaeventi.it - 346/5196550 https://www.facebook.com/events/2114205642240988/ http://accademiadellefeste.lespille.it/store/p4/allestimentipalloncini





ORGANIZZAZIONE

Le Spille

Sito internet: http://accademiadellefeste.lespille.it/store/p4/allestimentipalloncini

Email: info@ lespille .it

Telefoni: 3403092828

Tags