Due domeniche di ottobre, sei Comuni coinvolti, le specialità dell’enogastronomia locale e tanti ospiti d’eccezione. “Cibo e Vino: orgoglio di comunità” è una manifestazione di promozione del territorio che coinvolge i sei comuni dell’ Unione dei Comuni Parte Montis (Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris ).





Una cornice suggestiva alle pendici del Monte Arci e un calendario ricco di eventi per una manifestazione che si snoderà in due giornate: il 14 ottobre con "Cibo e vino della Comunità del Parte Montis" ed il 28 ottobre 2018 con "Rievocazione storica del cibo e del vino in Sardegna".





"Cibo e Vino della Comunità del Parte Montis" - 14 OTTOBRE 2018





L’evento nasce per fare della cultura enograstronomica dell’ Unione dei Comuni Parte Montis un mezzo di promozione del territorio. Un percorso guidato e suggestivo alla scoperta di un’area dell’Isola straordinariamente ricca di storia e tradizione.





Un festival in cui il cibo rappresenta il filo rosso di una narrazione molto più complessa che lega cultura, arte, storia, musica e natura di un intero territorio, con l'obiettivo di valorizzare il Parte Montis in tutte le sue sfaccettature. La "tavola" è convivio, è relazione, è esperienza profonda di condivisione.





"Cibo e Vino della Comunità del Parte Montis" è un momento di festa e un'occasione per scoprire il sapore dell'ospitalità, dell'accoglienza e della bellezza di questa comunità.





PROGRAMMA





DOMENICA 14 OTTOBRE





Ore 9:30

Apertura infopoint, registrazione, prenotazioni per le escursioni e iscrizioni ai laboratori tematici





Ore 10:00

Inaugurazione mostra sulle paste tipiche di Masullas presso il Centro Culturale Predi Antiogu





Ore 10:30

Apertura degli stand a km0 delle attività produttive del Parte Montis, artigiani e hobbisti





Inizio visite guidate al museo, alle chiese e murales

Inizio partenze bus navetta verso il giacimento di ossidiana e su Carongiu de Fanari





Inizio laboratori tematici





Ore 11:30

Laboratorio gratuito per bambini “Mangiamo con gusto” organizzato da Ceas Masullas (per info e iscrizioni Coop. Il Chiostro – coopilchiostro@tiscali.it – 0783 991122 – 389 1777100)





Convegno enogastronomico “Alimentazione e tendenze: quando il cibo va di moda”

Intervengono:

Alessandra Guigoni – Antropologa del cibo

Manuela Piras Nutrizionista – Nutrizionista

Claudia Zedda – Scrittrice e food blogger





Ore 13:00

Pranzo tipico del borgo, su prenotazione, presso le strutture di ristorazione dei Borghi





Ore 16:00

Laboratori enogastronomici e artigiani





Inizio visite guidate al museo, alle chiese e murales





Inizio partenze bus navetta verso il giacimento di ossidiana e su Carongiu de Fanari





Spettacoli itineranti lungo le vie del paese





Ore 16:30

Inizio laboratori tematici a cura delle Associazioni del Territorio





Ore 18:00

Inizio Show Cooking con:

Chef Marina Ravarotto

Chef Alberto Sanna

Chef Francesco Zucca





Presenta: Stefano Curgiolu





Degustazione piatti tipici del Parte Montis a cura delle Pro-Loco dei Comuni di Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris





Ore 19:15

Proclamazione del vincitore dello show cooking









Ore 20:30

Spettacolo musicale.









L’EVENTO È ORGANIZZATO DA

Unione dei Comuni Parte Montis

Comune di Masullas

Comune di Gonnostramatza

Comune di Mogoro

Comune di Pompu

Comune di Simala

Comune di Siris