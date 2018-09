Corso avanzato Face Painting a Sassari

Torna a Sassari il Corso avanzato di Face Painting by #accademiadellefeste: sabato 13 ottobre 2018, un'intera giornata di formazione con Birbetta Eventi e Le Spille per imparare l'arte del truccabimbi e trasformarla in una professione!



IL CORSO

7 ore intensive di teoria e pratica per apprendere le basi dell'arte del Face Painting anche noto come TruccaBimbi. Il corso è adatto per chi ha già frequentato un corso base di truccabimbi (sarà l'insegnante a decidere se il livello di preparazione del candidato è sufficiente, nel caso in cui non abbiate tenuto un corso con lei), e nel prezzo è incluso un kit con una Split Cake, un pennello abbinato ed uno stencil personalizzato realizzato appositamente da Birbetta Face Painting.



Durante il corso sarà possibile acquistare vari prodotti per il face painting.



PROGRAMMA DEL CORSO AVANZATO

- introduzione tecnica one stroke

- utilizzo delle split cakes

- esercizi pratici

- accenni e prime esercitazioni sui fiori con la tecnica one stroke

- creazione di maschere con la tecnica one stroke (personaggi pjmask, principesse)

- uso degli stencils



CHI E' BIRBETTA EVENTI: artista sassarese esperta di face e body painting, ha effettuato la sua formazione con artisti di fama nazionale e mondiale del calibro di Silvia Vitali, Matteo Arfanotti, Francesca Tariciotti, Andreia Gosio e Sanatan Dinda.



MODALITA' DI ISCRIZIONE: per prenotarsi è necessario inviare una mail a info@lespille.it o info@birbettaeventi.it, chiamare o inviare un sms al 3403092828 (Le Spille) o al 3465196550 (Birbetta), o inviare un messaggio privato sulle nostre pagine Facebook.



COSTO DEL CORSO: per i primi 5 partecipanti 150,00 € a persona per tutti gli altri iscritti 170,00 € a persona

ACCONTO E SALDO: l'iscrizione si considera effettiva al versamento dell'acconto del 50%, che deve avvenire a mezzo bonifico bancario o ricarica Postepay (i dati verranno comunicati in fase di iscrizione). In alternativa, è possibile versare l'acconto in contanti presso la nostra sede a Predda Niedda (su appuntamento). Il saldo sarà versato in contanti all'organizzazione il giorno del corso.



IN CASO DI ANNULLAMENTO del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per motivi dipendenti dall'organizzazione, la quota verrà interamente restituita.



IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE da parte del corsista, se comunicata tempestivamente all'organizzazione, sarà restituita la parte ECCEDENTE l'acconto versato.





ORGANIZZAZIONE

Le Spille

Sito internet: http://accademiadellefeste.lespille.it/store/p3/corsifacepainting

Email: info@ lespille .it

Telefoni: 3403092828

