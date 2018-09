Dopo la breve pausa estiva giovedì 20 settembre alle 21 al teatro Comunale di Sassari riprendono gli appuntamenti musicali del Conservatorio Canepa con un concerto inserito tra le manifestazioni celebrative del 50° anniversario della statizzazione dell'istituzione cittadina . Sul palco salirà in questa occasione l'orchestra di fiati del conservatorio diretta da Lorenzo Della Fonte.



“Questo concerto ha un doppio significato -dice Della Fonte- conclude il primo anno del corso di direzione relativo alla classe di strumentazione per Orchestra di Fiati e contestualmente presenta al pubblico il ricco repertorio di questo particolare ensemble.

La tradizione dei gruppi di fiati è molto solida in Italia, e da qualche tempo si sono scoperte le opere originali, per lo più provenienti dall'estero, e numerose trascrizioni di qualità. Tra queste i “Quadri” di Musorgskij ricalcati sulle visionarie idee di Ravel, lo storico “Grainger” di Ye Banks , “Country Gardens” pioneristico lavoro di Erickson con la Toccata del 1957, la classicità "popolare" di Reed con “le danze Armene”. E poi ancora la tradizione rivisitata da Allen nelle sue “Canzoni Bosniache”, la liquida bellezza di Whitacre racchiusa in “October”, la modernità di Cesarini in “Convergents” la “Serenade” di Bourgeois “.



Queste ed altri opere saranno nel programma della serata di musica al comunale ad ingresso libero .



I biglietti si possono ritirare: mercoledì 19 ore 11 - 13 e 16 - 18 nella sala riunioni del Conservatorio, giovedì 20 al mattino dalle ore 11 - 13 nella sala riunioni del Conservatorio e dalle ore 17 al teatro Comunale.