Ultimo bagno di stagione: trek a Cala Biriala

Seguiremo antichi cammini un tempo importanti vie per i pastori e carbonai. Il sentiero alterna iscal'e fustes a passaggi nascosti su roccia che ci regaleranno continuamente scorci incredibili.

Superato il bosco di Bilariccoro, ci troveremo dinanzi ad un panorama spettacolare.

Pochi passi ci dividono da piccoli ciottoli bianchi e un mare dall'acqua turchese che, ne sono certo, vi lascerà senza parole.



• Costo :

- quota partecipazione: 20 €

- tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione

- l'accompagnamento sarà effettuato da guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

Per una migliore esperienza vi consigliamo di affidarvi sempre e solo a guide autorizzate e certificate



• Attrezzatura :

- scarpe da trekking (Obbligatorie)

- abbigliamento comodo a strati adeguato alla stagione

- 2/3 lt d'acqua

- zaino per escursione giornaliera

- scarpe e cambio completo da lasciare in macchina

- pranzo al sacco, snack

- costume da bagno

- telo mare

- cappellino e crema solare



• Percorso :

- lunghezza: 5 km

- dislivello: +/- 600 m

- difficoltà: E (Escursionisti)



Il percorso non è adatto a chi soffre di vertigini



• Orario e punto di incontro: h. 8:30 Baunei Eventuali variazioni per motivi organizzativi, logistici e climatici vi verranno comunicate tempestivamente.



• Per info e prenotazioni: Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci.



La partecipazione va confermata tramite chiamata, messaggio o whatsapp Tony 3246608394





ORGANIZZAZIONE

Walking In Sardinia

Email: tonysodde@ gmail .com

Telefoni: 3246608394

Tags