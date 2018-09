A Sassari la seconda tappa del Science Tour 2018 di Sardegna Ricerche

Dopo il successo della prima tappa a Cagliari, con quasi 400 persone che hanno assistito, partecipato e giocato con robot, videogame e coding, il van del 10LAB arriva a Sassari giovedì 20 e venerdì 21 settembre nell’ambito della manifestazione #Ichnusa 4.0 – l’Isola connessa #FuturaSassari, l’evento a tappe creato dal Miur, per fare il punto sulle trasformazioni che interessano l’istruzione e valorizzare le buone pratiche didattiche in chiave innovativa.





La manifestazione si terrà al Padiglione Tavolara e lo staff del 10LAB negli spazi dedicati mostrerà le attività e i laboratori che quotidianamente si svolgono all’edificio 10 del Parco scientifico e tecnologico di Pula dedicati alle scuole e alla didattica innovativa.

Al centro ci saranno le attività dedicate alle scuole primarie come il laboratorio di Tinkering Computazionale "Digital Chic", dove bambine e bambini dovranno ingegnarsi per costruire oggetti di moda o design (cappellini, spille, lampade o altro) usando materiale di uso quotidiano e programmando led e luci con computer, tablet e microcontrollori di ultima generazione. L'obiettivo è avvicinare i più piccoli al coding, utilizzando il gioco e partendo dai loro interessi e dalle loro motivazioni.





Alle 15 di giovedì 20, sempre al Padiglione Tavolara, Sardegna Ricerche sarà presente con gli interventi di Valter Songini, responsabile della comunicazione e divulgazione scientifica e Carla Atzeni responsabile dei progetti di Isc@la di Sardegna Ricerche, alla tavola rotonda sull’innovazione tecnologica e digitale nella didattica del futuro.





IL TOUR





Dopo Sassari il 10LAB si sposta a Nuoro il 27 settembre per la Notte dei Ricercatori e nell’ambito della stessa manifestazione torna a Cagliari il giorno successivo, il 28 settembre. A seguire, l’11 e 12 ottobre il 10BUS si fermerà alla Manifattura Tabacchi di Cagliari per le due giornate di Sinnova 2018 e il 5 novembre ripartirà per Carbonia per SulciScienza 18, mentre dall’8 al 13 novembre sarà di nuovo a Cagliari per il FestivalScienza. Poi sarà la volta di Oristano, il 15 novembre, e Oliena il 21 e 22 novembre per il FestivalScienza, la chiusura di questa prima parte di tour.





Nei luoghi in cui si fermerà - piazze, scuole, centri giovanili - il 10BUS porterà eventi dinamici in stile busker, il tour sarà in continuo aggiornamento con altri appuntamenti che si aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi.





Per informazioni: