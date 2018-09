Sardinia In A Day: proiezione nell'area archeologica di Turris Libisonis

Un social movie, un documentario, un contenitore di emozioni condivise. Sardinia in a Day approda in una location speciale, l'area archeologica di Turris Libisonis. L'appuntamento è stato promosso dal Comune di Porto Torres e dal Polo Museale della Sardegna. Il film, realizzato con il materiale inviato dagli utenti in una sola giornata e “assemblato” da professionisti della narrazione audiovisiva, sarà proiettato giovedì 20 settembre alle ore 20:00.

L'ingresso è gratuito.