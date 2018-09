Visita al Borgo e trekking nei boschi di San Leonardo de Siete Fuentes

San Leonardo è un bellissimo borgo medievale del XII sec fresco e verdeggiante Caratterizzato dalle storiche 7 fonti , sorgenti d'acqua buonissima che costituiscono l'anima di questo borgo. Questo sarà il punto di partenza della nostra straordinaria escursione tra boschi ricchi di felci e tante specie di funghi .



Dopo una breve visita al Borgo e alla bellissima chiesa del XII sec.

dedicata a Leonardo di Noblac attraverseremo questi boschi con lecci e roverelle possenti che segnano il nostro percorso come guardiani di questi bellissimi boschi.



Attraverseremo il sentiero delle more selvatiche e arriveremo sino al bosco di agrifogli secolari di Sa Roda Manna dove ci fermeremo per il pranzo.



Durante la nostra escursione potremmo fare una sosta per parlare delle specie di funghi più comunemente raccolte e assaggiare le buonissime more di questi boschi.



Indicazioni per i partecipanti

Prenotazioni ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997

Per Informazioni: chiamare o scrivere via mail all’indirizzo ixaset@gmail.com

Guida AIGAE e GAE : Luca Selis



Caratteristiche percorso: Il percorso ha una lunghezza massima di 14,5 Km con un dislivello complessivo minimo di 115 m molto graduale. Sentieri selvaggi in bosco e stretti o a tratti su carrereccia.

Percoroso adatto anche ai bambini sopra i 10 anni che siano abituati alla camminata.



Costo di partecipazione: 20 € a persona

Pranzo: Il pranzo al sacco

Consigliato un litro e mezzo d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica. Abbigliamento: Abbigliamento a strati Maglia traspirante; Felpa leggera cotone con zip; Giacca a vento; Scarpe da trekking.



Luogo e ora d’incontro: Ore 8:00 Autogrill Esso di Tramatza, di seguito le coordinate su Google Maps: https://goo.gl/maps/GpSeERTxN1q



La Raccolta funghi sarà consentita solo durante la sosta e solo con cestino. Sarete informati e aggiornati sulle condizioni meteo per la scelta dell'abbigliamento più adatto.





ORGANIZZAZIONE

ixa sardinia excursions and tours

Email: ixaset@ gmail .com

Telefoni: 0783 1930040 / 392 2832997

Tags