Gli amori tossici, malsani o disfunzionali sono al centro del seminario “Io Mi salverò: come smettere di fare la crocerossina” in programma il 29 settembre alle ore 18.30 a Sassari, presso la libreria Messaggerie Sarde, Piazza Castello 11.



Il seminario promosso dall’IISS – Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica affronta le dinamiche che si sviluppano in relazioni di coppia ben precise: da un lato, il partner “crocerossina“, accogliente, accudente, sempre pronto a dimostrare il proprio amore, a mostrarsi all’altezza delle aspettative e a dirimere i suoi dubbi; dall’altro, il partner “da salvare“, abitualmente manipolatore, narcisista, risentito, dall’umore mutevole, capace solo di instillare insicurezza e dispensare “briciole” d’amore.





L’evento sarà condotto da Michele Spaccarotella, psicologo, psicosessuologo e psicoterapeuta dell’IISS.



“Individuare ed intercettare in anticipo i meccanismi disfunzionali che si celano dietro a queste relazioni può permettere alla persona ‘crocerossina‘ di non cadere nella trappola del carnefice e – spiega Michele Spaccarotella – di iniziare ad intraprendere quel percorso di auto-cura e di rispetto di Sè che le permetterà di essere libera di vivere in maniera autosufficiente e di riappropriarsi della propria autostima senza farla dipendere dal giudizio dell’Altro”.



Perché di amore ci si può ammalare e le conseguenze possono essere devastanti. Ma in questi casi si può parlare di vero amore? Con quale tipo di amore abbiamo a che fare? Queste storie, inizialmente caratterizzate da momenti brillanti, vivaci ed appaganti, si trasformano pian piano in un vortice di abbandono, rifiuto e disprezzo che fa precipitare la persona svalutata nella convinzione di essere inadeguata e indegna d’amore.



L’evento di Sassari si terrà sabato 29 settembre dalle 18:30 presso la libreria Messaggerie Sarde, in Piazza Castello 11.



Iscrizioni: Dott.ssa Silvia Demontis Cell. 340-5184457 email: silvia.demontis@studio.unibo.it Quota di partecipazione 15€.





ORGANIZZAZIONE

IISS - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica

Email: silvia .demontis@ studio .unibo .it

Telefoni: Dott.ssa Silvia Demontis Cell. 340-5184457

Tags