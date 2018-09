Le Giornate Europee del Patrimonio: a Nuoro "Il nuraghe e i bambini"

Domenica 23 settembre in occasione delle Giornate europee del patrimonio , con il patrocinio del Comune di Nuoro, l’équipe degli archeologici di Tanca Manna e l’associazione di promozione sociale Temari organizzano “Il Nuraghe e i bambini” , un’intera giornata di laboratori, giochi e attività di gruppo per accompagnare i più piccoli, dai 3 agli 11 anni , a scoprire il fascino del sito archeologico di Tanca Manna , un patrimonio archeologico inestimabile, con un nuraghe che è tra i pochi in Sardegna a essere inserito in un contesto urbano.





La manifestazione, gratuita e aperta a tutti , è resa possibile grazie a diverse realtà associative e culturali che insieme collaborano per offrire un ricco programma di attività, giochi e laboratori didattici.





Per tutta la giornata gli archeologi di Tanca Manna accompagneranno le visite guidate al nuraghe e agli scavi e guideranno i laboratori di archeologia sperimentale, preparazione del pane, manipolazione dell’argilla e scavo simulato.

La scoperta della civiltà nuragica continua con la ricostruzione tridimensionale dell’antico villaggio di Tanca Manna curata dalla Cooperativa Lariso e il laboratorio organizzato dall’associazione Toyscar con cui i bambini potranno cimentarsi nella ricostruzione di un nuraghe in miniatura.



Queste attività si alterneranno per tutta la giornata con lo spettacolo e i giochi interattivi con i burattini promossi dalla marionettista olandese Johanneke Dun .



In mattinata ci sarà spazio per la lettura animata e il laboratorio di drammatizzazione teatrale curati da Bocheatro e per la caccia al tesoro promossa da Dietro Mamma Non Siamo La Casetta ASD.



Nel pomeriggio il Centro Yoga Padma ASD guiderà una lezione di Kundalini Yoga per i bambini dai 4 ai 7 anni mentre l’associazione Sa Muta organizzerà i giochi della tradizione contadina e pastorale. Chiuderà la giornata uno spazio di improvvisazione musicale a cura di Omar Bandinu, Fabio Coronas e Annamaria Deiana.



Per partecipare ai laboratori e alle attività occorre registrarsi e sarà possibile fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotazioni inviare una e-mail a temari.associazione@gmail.com .



IL SITO TANCA MANNA L’iniziativa “Il nuraghe e i bambini” si inserisce nell’ambito delle attività portate avanti negli ultimi anni per la valorizzazione dell’area archeologica di Tanca Manna, al centro di scavi dal 2005 e con più intensità dal 2011. L’intento è di far sì che Tanca Manna diventi non soltanto un attrattore turistico di pregio ma soprattutto sia volano di sviluppo per la riqualificazione dell’intero quartiere, oggi area residenziale con un scarso tessuto commerciale e pochi centri di aggregazione. Il nuraghe e, attorno a esso, il villaggio della prima età nuragica (antico di 3600 anni) potrebbero costituire il centro di un grande laboratorio a cielo aperto, con eventi culturali, laboratori didattici, commercio di prodotti artigianali e agricoli locali, sperimentazione e diffusione di buone pratiche ambientali, recupero del patrimonio storico dei saperi e delle tecniche. Per maggiori informazioni contattare: Demis Murgia 339.3356095