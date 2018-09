Piscinas: Equinozio al chiaro di luna con bivacco

Siamo già all’ equinozio d’autunno , che quest’anno coincide con il plenilunio di settembre . Sin dai tempi più antichi, per l’uomo connesso con l’ambiente naturale è un momento di ringraziamento (luna del raccolto) e di preparazione alla pausa invernale.



Noi coglieremo l’occasione per (forse!) chiudere la stagione estiva camminando in un ambiente fortemente segnato dall’uomo nel passato e oggi altrettanto fortemente ricolonizzato dalla “Natura” , attraverso la vegetazione e la florida colonia di Cervo sardo, attualmente in bramito.





Partiremo nel pomeriggio per raggiungere Piscinas (Arbus), trascorrere la notte al bivacco e tornare al punto di partenza nella giornata di domenica. Ritrovo h 16 parcheggio del Cimitero di Monserrato



Sabato :

Lunghezza: circa 11 km;

Dislivello in salita: circa 150 m;

Tempo: circa 4 ore



Domenica :

Lunghezza: circa 8 km;

Dislivello in salita: circa 150 m;

Tempo: circa 3 ore e 30’



Auto propria, scarpe da trekking, felpa e torcia, sacco a pelo, cena, colazione e pranzo al sacco, acqua da bere, costume e asciugamano.

E’ vietato accendere fuochi.



Costo: € 35 a persona



Domenica sera, dopo il rientro alle auto, chi desidera potrà trattenersi per una sessione di osservazione dei Cervi al bramito.



Adesioni entro le ore 20:00 di Venerdì 21 Settembre al 3489305607





