San Michele Arcangelo a Cagliari - Il Santo, la Chiesa, i Gesuiti

In occasione dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo che si terranno a Cagliari nella celebre Chiesa di Via Ospedale, la Pontificia Facoltà di Teologia e l'Ordine dei Gesuiti di Cagliari, in collaborazione con la Sandalyon tour, sono lieti d'invitarvi ad una serie di eventi che si svolgeranno nelle giornate del 27/28/29/30 settembre.



Partiremo con una conferenza su aspetti legati all'Ordine dei Gesuiti, alla Chiesa di San Michele e alla devozione per l'Arcangelo più celebre, che si terrà nell'Aula Magna della Facoltà di Teologia.



Seguirà venerdì 28 l'inaugurazione di un'esposizione artistica sul Santo nei locali della sacrestia della Chiesa di San Michele e sabato 29 sarà possibile partecipare su prenotazione alla visita guidata che ci porterà a conoscere i bastioni e le chiese legate all'Ordine Gesuitico, da Santa Croce fino a San Michele.





ORGANIZZAZIONE

Domenica Puggioni

Email: dopu84@ live .it

Tags