Ugo Serpi - personale d'arte a Norbello

Dal 22 Settembre al 17 ottobre, il MIDI - Museo dell'Immagine e del Design Interattivo, ospiterà la mostra personale dell'artista Ugo Serpi! Un grande ceramista che modella l'argilla omaggiando la tradizione della Sardegna e la sua cultura matriarcale , dove la donna - appunto - era a un passo dalla divinità, portatrice di vita… Da questo concetto nascono le famose " TZIAS ", forme di donna dove, come una rivisitazione della dea madre, enfatizza due aspetti fondamentali: il seno e il ventre.





L'artista, attraverso le sue opere, esalta e concretizza l'unica figura che da sempre è considerata sinonimo di vita.



E' sorprendente come la sua ceramica artistica sia riuscita a ritagliarsi un ruolo di spicco per l sua originalità che onora l'identità dell'Isola senza banalizzarla.

La personale, se da una parte rende omaggio alla donna, dall'altra vuole mettere in risalto l'arte di Ugo Serpi e la sua produzione attraverso l'esposizione di pannelli, delle torri nuragiche, monili unici, piccole opere di design che possono essere indossate in qualsiasi occasione.



Ospiti della serata di apertura, l'artista e "Su Cuntzertu Abbasantesu" che ci delizierà di un piccolo assaggio del loro repertorio che li ha resi famosi anche al di fuori dell'Isola.





