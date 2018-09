Finalità del corso "Il corpo violato. Maltrattamento e abuso all'infanzia" :

Sensibilizzare sul problema del disagio e del maltrattamento ai danni dei minori.

Fornire gli strumenti e le competenze essenziali per ascoltare il minore.

Fornire gli strumenti e le competenze essenziali per gestire le proprie emozioni nei casi di disagio o maltrattamento.

Promuovere atteggiamenti e comportamenti responsabili per la prevenzione di situazioni di disagio o violenza.



La metodologia utilizzata si rifà ai principi dell’Intelligenza emotiva della Psicologia della Gestalt e delle artiterapie.



Metodologia : prevede un coinvolgimento emotivo a prevalente carattere esperienziale.



Carla Zurru: pedagogista, Gestalt Counselor, Danzamovimentoterapeuta. Didatta presso l’Istituto Gestalt e Body Work. Ha collaborato come docente in diversi enti formativi tra cui: il Centro Studi Hansel e Gretel Onlus di Torino (docenza nell’àmbito della formazione agli insegnati sul tema della prevenzione al maltrattamento e abuso sui minori); l’Istituto di Ricerca Psicoanalitica a Roma (formatore/supervisore metodologia gestalt per il progetto “Sperimentazione di servizi innovativi di sostegno alle famiglie dei minori autori di reato nei servizi di giustizia minorile”). Ha svolto attività di Supervisione delle attività educative e Consulenze Pedagogiche presso l’Associazione Le Margherite Cagliari – Pirri (Comunità Alloggio Minori). Presso la Comunità Terapeutica “CASA EMMAUS” a Iglesias è stata Responsabile della fase di Accoglienza e del Centro d’Ascolto. Formatore accreditato presso il Servizio Civile. Lavora nel Comune di Carbonia come Pedagogista.





ORGANIZZAZIONE

Telefoni: 327 0544471

