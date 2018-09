Autoipnosi Regressiva - Costellazioni Familiari ed Oniriche

Le Costellazioni Familiari ed Oniriche sono alcuni degli strumenti psicoterapici che potranno essere usati in base alle richieste specifiche di ogni partecipante.



Come esiste un ordine nel sistema stellare, così esiste un ordine in ogni sistema, da qui il termine "costellazioni".

In ogni ordine sistemico esiste una struttura fissa che serve a mantenere vivo, il sistema stesso per la sua sopravvivenza.

Come esempio, possiamo prendere ordini sistemici tipo quello familiare, un sogno, l’ambiente lavorativo, una relazione sentimentale, il sistema intrapsichico (mondo interno), etc.

Con "sistema", intendiamo un insieme di elementi coordinati tra loro in una unità funzionale.

Un metodo che permette di rappresentare e “mettere in scena” (costellare), traumi, conflitti e problematiche varie, gli elementi di un sogno o di una esperienza ipno-regressiva (costellazione onirica). Spesso siamo troppo “appiccicati” al sistema al quale apparteniamo, condizionati nelle scelte e nelle modalità espressive.

Con un lavoro di costellazione possiamo provare, non solo a “vedere” come il nostro sistema di appartenenza è strutturato, se la sua forma è funzionale per la persona che vi appartiene, ma anche osservare se la posizione che occupiamo è, per noi, fonte di energia costruttiva o limitante per il nostro sviluppo e crescita personale.

A volte è come se fossimo dentro un meccanismo che ci porta ad essere ripetitivi, a sviluppare degli automatismi comportamentali, in una modalità che non ci appartiene del tutto, ma che fa parte del sistema in cui siamo “immersi”, per esempio, come quello familiare, uno dei più condizionanti.



Il corso di formazione è aperto a psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, educatori, counselor e a tutti coloro che operano a vario titolo nell’ambito della relazione d’aiuto. (Si rilascia l’attestato di partecipazione).



Il corso di formazione - poiché è altamente esperienziale - è aperto anche a chi vuole iniziare (o continuare) un percorso di crescita personale.



Fabio Cieri: Laurea Specialistica in Psicologia Sperimentale.

Psicologo, psicoterapeuta ad approccio Gestaltico (fenomenologico, esistenziale), ricercatore e operatore teatrale. Pratica Auto-Ipnosi in stato di consapevolezza e regressiva (sogno lucido). E varie forme di Meditazione. Esperto in Costellazioni familiari, spaziali, teatrali, oniriche e intrapsichiche; Genogramma. Artiterapie, Teatroterapia, Psicodramma; lavoro con il disegno, con i SUONI, con la scultura umana; varie forme di meditazione statiche introspettive e dinamiche; esperto nel lavoro sul sogno e Psicosomatica dal punto di vista del sintomo.





ORGANIZZAZIONE

Email: qui .eora@ libero .it

Telefoni: 327 0544471

