World Wellness Weekend - InEvoSpa

InEvoSpa presenta il World Wellness Weekend in Sardegna il 22/23 Settembre , evento mondiale unico nel suo genere!

La straordinaria location dell'Agriturismo sostenibile "Is Perdas" a Gergei, ci ospiterà per due giorni dedicati interamente al Benessere.



- 8 ore di attività GRATUITE tra Feldenkrais, Yoga, Auto trattamento di Riflessologia Plantare, Taiji Quan.



- Mostra fotografica della fauna selvaggia della Sardegna del ph.

nuorese DANIELE LORRAI



- Visita all'area archeologia di Santa Vittoria di Serri con Meditazione al Pozzo Sacro accompagnati dalle musiche del musicista nuorese Gavino Murgia.



- Cena con l'autore d'esordio internazionale Stefano Ferri



- Visita alle piscine naturali di Nurallao



* Per informazioni scrivere a info@inevospa.com entro il 19/09





ORGANIZZAZIONE

InEvoSpa

Sito internet: https://www.inevospa.com/

Email: info@ inevospa .com

Telefoni: 3474019836

Tags