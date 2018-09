Quarta edizione del Festival della cultura giapponese in Sardegna

L'assoc. culturale Events planning organizza un evento di 2 giorni all'insegna della cultura giapponese. Quale occasione migliore per conoscere tanti aspetti della cultura nipponica con vari professionisti e conoscere la Maestra Sachiko Yamaguchi che ci mostrerà la vestizione del kimono e farà una dimostrazione di ikebana (disposizione dei fiori).



Il programma ha diverse attività a numero chiuso , riservate agli iscritti all'associazione (si può richiedere modulo d'iscrizione via mail) per le quali bisogna versare un contributo:



- 15 euro per mezza giornata (comprensivo di iscrizione, prenotazione alle attività scelte, libero ingresso alla parte espositiva)

- 20 per una giornata intera o 2 mezze giornate 30 per le due giornate complete.





Al momento dell'iscrizione le persone dovranno indicare a quali attività sono interessate in quanto alcune coincidono come orari.



Ovviamente chi si iscrive avrà libero accesso anche all'area espositiva dove vi saranno mostre, bancarelle, reiki e shiatsu, agenzia viaggi, dimostrazioni (senza partecipazione all'allenamento) di karate, kyudo, aikido e spada giapponese.



Chi NON sarà interessato alle attività a numero chiuso potrà accedere all'area espositiva senza prenotazione versando un contributo di 5 euro all'ingresso.





ORGANIZZAZIONE

Ass.culturale Events planning

Sito internet: https://eventsplanningblog.wordpress.com/

Email: eventsplanning2015 .info@ gmail .com

Telefoni: 3406861723

