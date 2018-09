I Tigers Paralympic Sport annunciano la loro presenza a Coppa Italia 2018

TIGERS PARALYMPIC SPORT: Con grande emozione annunciamo la nostra presenza alla coppa Italia 2018.



A sfidarsi con grande emozione saranno 3 grandi squadre del baseball per ciechi:

Tigers Paralympic Sport

Thurpos Cagliari

Roma All Blinds



Vi aspettiamo per questa fantastica giornata di sport alle 10:00 Campo Li Punti Sassari





ORGANIZZAZIONE

TIGERS PARALYMPIC SPORT

Sito internet: https://www.facebook.com/Tigers-Paralympic-Sport-557431551003235/

Telefoni: 3453567186

