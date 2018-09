Aperitivo Formativo: Raggiungi i tuoi Obiettivi

La mente umana necessita di obiettivi per capire in quale direzione andare! La differenza sostanziale tra chi riesce a produrre i risultati che desidera (sia nella vita privata sia in quella professionale) e chi no, sta proprio nell’abilità di pianificare i propri obiettivi.



Inoltre, imparare a definire in maniera corretta i propri obiettivi aiuta a gestire meglio il tempo e gli impegni, allontanando ansia e stress.



Purtroppo, buona parte delle persone non ha chiaro che cosa vuole, ma al limite, che cosa non vuole e paradossalmente accade che realizzi proprio quello.

. Quindi prima di tutto è fondamentale saper rispondere a questa domanda: “Cosa voglio veramente dalla vita?”

Argomenti del workshop:

Troverai le risposte a queste domande:

Roberto Chessa Il Trainer.

C’è chi vorrebbe cambiare vita, lavoro, immagine, ma non ha alcuna idea di quale vita, lavoro, immagine desidera realmentePer questo motivo qualsiasi sia oggi l’obiettivo che hai in mente: guadagnare di più; trovare o cambiare lavoro; rimetterti in forma, nonostante tutte le volte che ci hai provato finora; trovare l’anima gemella, affrontare e vincere una gara, superare un esame; migliorare le performance della tua aziendaQualunque sia il tuo obiettivo, in questo corso potrai imparare il metodo che ti permetterà di iniziare oggi stesso a muoverti nella direzione giusta per renderlo reale.Ciò che non vogliamo vs. ciò che desideriamo;Punti di forza ed aree di miglioramento personali;Differenza tra Sogno – Desiderio – Obiettivo.Cosa voglio? (priorità, valori e definizione dell’obiettivo);Perché lo voglio? (motivazione e convinzioni);Come riuscirò ad ottenere ciò che voglio (action plan);Se ti è già capitato di avere un grande sogno, un grande progetto da realizzare, ma non sei ancora riuscito a realizzarlo.Se il tuo sogno, il tuo grande progetto, è ancora solo un progetto: vuoi realizzarlo, ma non hai chiaro come fare.Se in questo momento ti trovi nel percorso, ma hai la sensazione di non avanzare alla velocità che vorresti.Classe 1970, sardo di nascita e temperamento. Si occupa di Recruiting & Sales Management. Nel 1995 abbandona la “monotonia” del posto fisso, per inseguire il “sogno” della consulenza. Da 15 anni si dedica con particolare attenzione al mondo delle Risorse Umane. In qualità di Formatore, con oltre 5000 ore di aula, ha modellato una metodologia efficace per trasformare le parole in azioni concrete.Per maggiori info: www.robertochessa.it Costo del workshop e durata. Nuovi soci: € 49,00 (Compresa la tessera associativa);Soci Sardegna Country: € 39,00; Nuovi soci, operatori commerciali Centro Storico Sassari: € 39,00 (Compresa la tessera associativa); Acquistando anche l’Aperitivo Formativo “Love Speaking”, del 20 ottobre, sconto del 50%;Porta un amico…..se prenoti entro il 15 agosto, venite in due e paga solo uno!Durata: 3 ore circa.Luogo e orari. Luogo: Salotto delle Messaggerie Sarde: Sassari, Piazza Castello 11.Orari: Registrazione partecipanti: 13,30;Inizio aperitivo formativo: 14:00;Coffee break: 15,45;Fine aperitivo formativo: 16,45.Adesioni. Presso la Sede associativa di Sardegna Country sita a Sassari in Via Brigata Sassari, 41, 079 6013621 e 331 8396852, dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle ore 16:00 alle 20:30.Oppure se impossibilitati, l’adesione può essere effettuata mediante il modulo di adesione che dopo averlo scaricato e compilato lo invierete al nostra email, sardegnacountry@gmail.com, con allegata la ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico bancario intestato alla nostra Associazione, Sardegna Country – Servizi Turistici, tramite il Codice IBAN: IT 15D 02008 17205 000102881367.