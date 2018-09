Workshop fotografico sul Parco della Jara

Presentazione del workshop: Il workshop è rivolto sia ai principianti, che ai fotografi con una buona padronanza della propria attrezzatura fotografica, al fine di poter approfondire e migliorare le conoscenze e le tecniche di scatto relative alla fotografia di paesaggio, e naturalistica, in particolare per quanto riguarda le fotografie ai noti Cavallini selvatici (Equus caballus jarae), esemplari di fauna endemica.



L’accompagnamento alla location fotografica, con annessa visita guidata al Parco della Giara, sarà effettuato assieme alla Dott.ssa Paola Arru-Geologa, Geologa e Guida Ambientale Escursionistica (Geoturismo Sardegna), iscritta al Registro Regionale della Sardegna (RAS N°661) ed associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) N° SA 381 I partecipanti dovranno raggiungere con le proprie auto il luogo che verrà indicato nella fase di iscrizione.





Si effettuerà poi un breve tragitto a piedi, di circa 20/30 min.

Dopo esser giunti sul posto, cercheremo la sistemazione per poter realizzare le migliori composizioni fotografiche. Non è richiesta alcuna preparazione fisica particolare.



Tematiche che verranno affrontate sul campo:



▪ Scelta della composizione fotografica, al fine di ottenere un'immagine armoniosa e ben bilanciata, attraverso un'interpretazione artistica personale

▪ Studio della luce, per imparare a sfruttarla al meglio, in relazione alle ombre, contrasto, tonalità calde e fredde, al fine di saper trasmettere le sensazioni al momento dello scatto

▪ Imparare il settaggio della fotocamera, per saper impostare i relativi tempi e modi di esposizione (manuale, priorità di tempi/diaframma), sensibilità ISO, apertura focale del diaframma, e messa a fuoco

▪ Lettura ed interpretazione dell'istogramma

▪ L'uso del treppiede, in particolare per la fotografia di paesaggio, al fine di evitare il micromosso, e la possibilità di poter realizzare immagini panoramiche

▪ Utilizzo dei filtri fotografici, tra cui GND, Polarizzatore, e Big Stopper, al fine rispettivamente di poter bilanciare le diverse zone luminose della scena, aumentando così i limiti della gamma dinamica del sensore del corpo macchina, attenuare i riflessi sull'acqua, e poter ottenere le lunghe esposizioni, aumentando i tempi di esposizione del sensore

▪ Pianificazione di un'uscita fotografica, attraverso l'ausilio delle più note applicazioni per smartphone/PC (PhotoPills, TPE, SkyMap, Stellarium), al fine di comprendere la direzione della luce in relazione al punto di inquadratura della scena, gli orari di alba/tramonto (Golden hour/Blue hour), sia solare che lunare, e la posizione, in base ai rispettivi orari, della Via Lattea, assieme ad altre eventuali galassie e pianeti

▪ Fotografia notturna (composizione della scena notturna con la Via Lattea)

▪ Visione, in aula, con analisi critica delle immagini realizzate sul campo

▪ Nozioni base di post-produzione per lo sviluppo dei file RAW (attraverso l'utilizzo principalmente del software Adobe Lightroom Classic CC, ed eventuali cenni di Photoshop CC, attraverso l'ausilio delle maschere di luminosità TonalityMasks.com)



Attrezzatura consigliata:

▪ Ottiche grandangolari, e teleobiettivi medio-lunghi (70-200 mm)

▪ Treppiede

▪ Filtri fotografici (in particolare i GND)

▪ Torcia frontale per la sessione notturna

▪ Notebook/(Mac), corredato di alimentatore, con installato possibilmente Adobe Lightroom Classic CC, ed eventualmente Photoshop CC



Si consiglia, inoltre:

▪ Abbigliamento da trekking adeguato alla stagione, in particolare scarponi con suola rigida, e capellino, spray/crema insetto repellente (contro zecche, zanzare), piccola scorta di alimenti (barrette energetiche, acqua).



Tenere in considerazione un abbigliamento adeguato per la sessione fotografica notturna.

▪ Per l'abbigliamento più idoneo, potrete rivolgervi presso: * StileAlpino * Red Point Oristano

È previsto un numero massimo di 8 partecipanti, al fine di poter riuscire a seguire tutti in maniera proficua, ed offrire l’assistenza necessaria nella fase delle riprese fotografiche.



In caso di mancata partecipazione, la somma versata non potrà essere rimborsata.



Nel caso in cui invece il Workshop venisse annullato dall'organizzatore, verrà rimborsata l'intera somma. Gli eventuali accompagnatori/escursionisti senza attrezzatura fotografica, potranno partecipare alle sessioni pratiche di scatto, purché non equipaggiati di fotocamera (Reflex/Mirrorless), ma non potranno invece partecipare alla lezione in aula di post-produzione.



Programma del workshop:

Sabato 29 Settembre:

▪ ore 09.00: ritrovo presso il luogo che verrà indicato in fase di iscrizione.

Si procederà poi con la visita guidata al Parco della Giara, arrivando alla prima location, presso il laghetto Pauli Piccia, in cui avrà inizio la sessione fotografica naturalistica, dedicata ai Cavallini selvatici.

▪ ore 13.00: pranzo al sacco

▪ ore 15.00: si proseguirà con l'escursione, in direzione del laghetto Pauli Majori, per poter continuare con la parte relativa alla fotografia naturalistica

▪ ore 18.00: inizio della sessione fotografica paesaggistica, in preparazione per la Golden hour ed il tramonto, fino alla Blue hour ▪ ore 20.00: cena al sacco

▪ ore 20.30: ripresa della sessione fotografica, nello scenario notturno con la Via Lattea

▪ ore 22.00: fine della prima parte del workshop



Domenica 30 Settembre:

▪ ore 16.00: inizio della sessione dedicata alla post-produzione delle immagini realizzate sul campo. La lezione si terrà presso la sede della Pro Loco Tuili

▪ ore 18.00: fine del workshop.



Per informazioni ed iscrizione: 3486601557 Daniele Murru daniele.m2983@gmail.com 3478598668 Paola Arru-Geologa





ORGANIZZAZIONE

Daniele Murru Photography

Sito internet: https://www.facebook.com/danielemurruphotography/

Email: daniele .m2983@ gmail .com

Telefoni: 3486601557

