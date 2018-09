Tour enogastronomico a Mamoiada

Domenica 30 Settembre, nei primi giorni d’autunno, in occasione della rassegna “Viaggiando nel gusto – Sardinia wine tour” ci sposteremo nel cuore della Barbagia. Mamoiada sarà lo scenario di questa giornata dedicata al buon vino, alla cultura e alla scoperta delle tradizioni. Saremo ospiti della Tenute Bonamici per lasciarci deliziare dai sapori e profumi barbaricini accompagnati dai deliziosi vini, frutto dell’amore per la terra, e veri protagonisti di questo imperdibile tour.

Dopo una passeggiata tra i vigneti e la visita in cantina, pranzeremo nel caratteristico “Pinnetto” in un ambiente conviviale e tra una bontà e l’altra ci lasceremo travolgere dai racconti della tradizione. Nel pomeriggio ci aggireremo per le vie di Mamoiada, per conoscere le migliori botteghe artigiane e vivere da vicino la storia di questo paese.



I posti sono limitati, conferma presto la tua prenotazione.



PROGRAMMA

Ore 08.00 Appuntamento Parcheggi Media World (Sestu)

Ore 11.00 circa Arrivo a Mamoiada e visita ai vigneti

Ore 12.00 circa Trasferimento alle tenute e degustazione di vini con sommelier

Ore 13.30 Pranzo tipico alla barbaricina in “Su Pinnettu” (tipico ovile adibito a sala da pranzo)

Ore 16.30 Tour tra le vie delle cittadina con sosta ad alcune botteghe artigiane ( lavorazione maschere e coltelli, produzione di marmellate, ecc)

Ore 21.00 Rientro a Cagliari



Appuntamento: Domenica 30 Settembre, ore 08:00 Parcheggi Media World (Sestu)



Quota di partecipazione: € 65 adulti. Bambini fino ai 12 anni € 50.

La quota comprende il trasporto a/r da Cagliari, la visita guidata ai vigneti e in cantina, la degustazione e il pranzo alle tenute Bonamici e il tour pomeridiano tra le botteghe artigiane, l’accompagnamento di un sommelier e di una guida turistica per tutta la giornata I posti sono limitati.

È necessaria la prenotazione.



Per Info e prenotazioni: Fabio 333 3557875 – Claudia 392 1141730 Email: info@nadirsardinia.com – Sito web: nadirsardinia.com Enoteca Vitis Vinifera, via E. Lai, 32 – Claudia 3496862554 – Sabino 393 979 4200 Foto by: https://bit.ly/2rqb6TA

La visita guidata sarà effettuata da Guide Turistiche iscritte al registro regionale.





ORGANIZZAZIONE

Fabio Perria - Nadir sardinia

Sito internet: http://nadirsardinia.com/

Email: info@ nadirsardinia .com

Telefoni: +39 333 3557875

