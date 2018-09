Kayak a Cala Luna e minitrek a punta Noscùli

WEEKEND AVVENTURA IN CANOA: coast to coast da Cala Gonone a Cala Luna in Canoa alla scoperta del tratto di mare che va da Cala Gonone a Cala Luna.



Rapiti dai colori dell’acqua cristallina e dalle maestose scogliere calcaree, esploreremo Cala Fuili, Cala Tziu Santoru e cala Oddoana sino ad approdare nella magica spiaggia di Cala Luna in due ore circa.



Li chi vorrà potrà partecipare ad un fantastico minitrek (2 km andata e ritorno) alla terrazza panoramica di Punta Nosculi con una bellissima vista sulla codula di Luna sulla Cala e sul golfo di Orosei.





Sosteremo per il bagno e per il pranzo e potremo ammirare le fantastiche grotte di Cala Luna. Il pomeriggio ci sposteremo in canoa per la visita delle Grotte del Bue Marino e poi pagaiando rientreremo a Cala Gonone.



Dopo un'introduzione all'uso della canoa partiremo per la nostra escursione condotta da Guide regolarmente iscritte al registro regionale Sardegna, e guide italiane AIGAE che sapranno mostrare e aiutare anche i meno esperti nel condurre la canoa.



Garanzia di professionalità, competenza e di sicurezza dell’escursione.



Costo escursione in canoa 51 € + 9 € di ingresso alle grotte del Bue Marino.

Il costo comprende il noleggio di un’ottima canoa Kayak Oasis Rainbow monoposto o biposto con giubbino di salvataggio, pagaia, bidoncino e sacca stagna da 30 lt.



LUOGO E ORA D'INCONTRO incontro ore 8:30 a Dorgali Stazione di Servizio di via Kennedy 1.



PRENOTAZIONI ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997 Info al 392 2832997 e ixaset@gmail.com





ORGANIZZAZIONE

ixa sardinia excursions and tours

Email: ixaset@ gmail .com

Telefoni: 0783 1930040 / 3922832997

